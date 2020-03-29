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Резцова: карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?

Резцова: карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?
Биатлон / Чемпионат России 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала необходимость соблюдения карантина в условиях угрозы распространения коронавируса и особенно возможное введение наказаний за нарушение условий самоизоляции.

«Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырёх стенах держать неправильно. Давайте честно — никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг. И потом — сейчас так активно говорят, что будет наказание за нарушение. Я всё понимаю, безопасность, но где конкретный закон? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

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