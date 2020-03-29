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Губерниев: Резцова — лютый позор советского и российского спорта!

Губерниев: Резцова — лютый позор советского и российского спорта!
Биатлон / Чемпионат России 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая похвалилась тем, что не соблюдает карантин и условия самоизоляции.

«Лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг — слова Анфисы Резцовой. Считаю, что на фоне тяжёлой ситуации в стране за такие высказывания Резцова должна быть привлечена к ответственности! Почётный гражданин Химок Анфиса Резцова, когда-то мой кумир, я вас презираю!

Подготовлю обращение к руководству Московской области и Городского округа Химки о переименовании стадиона имени Анфисы Резцовой. Такие люди не должны быть примером для нас и нашей молодёжи. Анфиса Резцова — лютый позор советского и российского спорта!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Резцова: карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?
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