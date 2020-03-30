Васильев: всё, что происходит в СБР, — это театр абсурда. Какой-то хаос!

Бывший российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал работу Союза биатлонистов России (СБР) и тренерского штаба национальной команды.

«Надо определяться по женскому биатлону, не только по сборной. Старший тренер должен курировать подготовку основного состава, резервного, юниорского и юношеского. То же самое у женщин и мужчин. Старший тренер — это менеджер, который должен контролировать всю вертикаль подготовки. Сейчас совсем не понятно, кто тренирует юношей, юниоров. Мы радуемся, когда на этом уровне собираем медали, а потом выясняется, что в основной состав у нас нет спортсменов. Потому что нет бригадного метода. Старший тренер не следит за этим, когда к нему попадает в команду молодой биатлонист, то он вообще не понимает, кто это, по каким планам его готовили, за какие заслуги взяли.

Всё, что происходит в СБР, — это театр абсурда. Какой-то хаос! Полный раздрай! Пресс-службы нет, она не отслеживает информацию. Интервью дают все, кому ни попадя. Нет централизованной работы. Информация даётся не дозированно, а плетут всё подряд. Это катастрофа! Комментировать эти вещи очень сложно. Не представляю, как в таком хаосе можно существовать. Один специалист в тренерском штабе, оказывается, даже высшего спортивного образования не имеет, а считается тренером сборной основного команды мужского состава. Это я Истомина имею в виду. Как он может тренировать, если у него нет даже базовых знаний?

И там все такие! Как они могут что-то планировать, если они даже никого не подготовили? Тот же Белозёров. Как он может готовить лучших спортсменов, если даже на базовом уровне он никого не подготовил? Так что они могут планировать всё что угодно. Доклады этих тренеров — это всего лишь информация на отлепись. Их выводы не продуманы, не проанализированы, не подкреплены базовыми знаниями и параметрами, которые могли бы позволить на три золотые медали Логинова», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».