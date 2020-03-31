Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Свищёв: публичная перепалка Губерниева и Резцовой не делает чести ни тому ни другому

Свищёв: публичная перепалка Губерниева и Резцовой не делает чести ни тому ни другому
Биатлон / Кубок мира 0

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв призвал комментатора Дмитрия Губерниева и бывшую биатлонистку и лыжницу Анфису Резцову прекратить выяснение отношений. Ранее Резцова заявила, что не выполняет требования карантина, после чего её жёстко раскритиковал Губерниев. Далее они перешли на оскорбления.

«Как Губерниев, так и Резцова — талантливые деятели в своих сферах. Один — известный спортивный журналист, другая — выдающаяся спортсменка. И вместо того чтобы продвигать спорт в массы, вместо того чтобы пропагандировать ЗОЖ и достижения российского спорта, мы становимся свидетелями их публичной перепалки, которая не делает чести ни тому ни другому

Особенно неприятно это наблюдать сейчас, когда страна и весь мир переживают такие сложные времена. Нужно, наоборот, сплотиться, быть более консолидированными, а не затевать ругань и выяснять отношения», — цитирует Свищёва РИА «Новости».

Резцова — Губерниеву: Дима, греби в греблю, зачем ты в биатлоне роешься?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020