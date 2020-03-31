Свищёв: публичная перепалка Губерниева и Резцовой не делает чести ни тому ни другому

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв призвал комментатора Дмитрия Губерниева и бывшую биатлонистку и лыжницу Анфису Резцову прекратить выяснение отношений. Ранее Резцова заявила, что не выполняет требования карантина, после чего её жёстко раскритиковал Губерниев. Далее они перешли на оскорбления.
«Как Губерниев, так и Резцова — талантливые деятели в своих сферах. Один — известный спортивный журналист, другая — выдающаяся спортсменка. И вместо того чтобы продвигать спорт в массы, вместо того чтобы пропагандировать ЗОЖ и достижения российского спорта, мы становимся свидетелями их публичной перепалки, которая не делает чести ни тому ни другому
Особенно неприятно это наблюдать сейчас, когда страна и весь мир переживают такие сложные времена. Нужно, наоборот, сплотиться, быть более консолидированными, а не затевать ругань и выяснять отношения», — цитирует Свищёва РИА «Новости».
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