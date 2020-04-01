Губерниев: Фуркад — умница, знает, что говорит!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью со знаменитым французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, в котором тот вспомнил историю трёхлетней давности.

Напомним, после смешанной эстафеты на ЧМ-2017 Губерниеву не понравилось, что Фуркад проигнорировал церемонию награждения, не пожав руки российским спортсменам. Вскоре стороны уладили конфликт, и в недавнем интервью спортсмен высоко отозвался о комментаторе.

«Фуркад — умница! Знает, что говорит!» — написал комментатор в своём телеграм-канале.

31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира (первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира 7 раз). По окончании сезона-2019/2020 француз объявил о завершении карьеры.

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