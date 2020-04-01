«Именно поэтому я ушёл из биатлона». Фуркад пошутил над новой инициативой IBU

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на нововведение Международного союза биатлонистов (IBU). Ранее пресс-служба IBU объявила, что со следующего сезона индивидуальные гонки Кубка мира будут проходить исключительно с использованием классической техники лыжного хода. Наверняка организация пошутила, учитывая, что объявление появилось 1 апреля.

В сообщении IBU говорилось, что решение поддержала комиссия спортсменов.

«Будучи членом комиссии, я не поддерживал это решение. Именно поэтому я ушёл из биатлона», — написал Фуркад в комментариях к записи IBU в «Твиттере».

31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.