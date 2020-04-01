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Фуркад — о возвращении в Россию: Шипулин вроде бы что-то для детей организовывает

Фуркад — о возвращении в Россию: Шипулин вроде бы что-то для детей организовывает
Биатлон / Кубок мира 0

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, по окончании сезона-2019/2020 объявивший о завершении карьеры, рассказал, при каких условиях мог бы снова побывать в России.

«Не знаю пока. Даже если это не будут биатлонные соревнования, с детьми можно будет что-то придумать. Пока планов нет. Но вроде бы Антон Шипулин там что-то для детей организовывает.

Единственное, на лыжню выходить точно отказываюсь. Последнюю гонку я уже пробежал, всё. Но приехать и поделиться радостью с российскими болельщиками очень хотел бы. Уверен, у меня получится. Пусть на это потребуется время, но я это сделаю. Спасибо большое», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

Ранее Мартен рассказал о желании вернуться в Россию, где последние два года не проводятся гонки Кубка мира по биатлону.

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