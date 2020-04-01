Фуркад: я обязательно приеду в Россию, чтобы отметить с вами мой уход

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, по окончании сезона-2019/2020 объявивший о завершении карьеры, рассказал о своём отношении к российским болельщикам.



«Одно из моих главных разочарований — это то, что мы не могли соревноваться в России последние два года. Даже в Контиолахти на моей последней гонке российские болельщики подарили столько тепла!



Российский биатлон дал мне многое: во-первых, сколько было сражений с Антоном Шипулиным! Свой первый титул чемпиона мира я выиграл в Ханты-Мансийске. Сколько великолепных воспоминаний от гонок в Москве, в Тюмени. Россия навсегда останется в моей памяти.

Российские люди — это большая часть моей жизни. Не так много в мире болельщиков, которые не просто подходят к тебе, а обязательно с подарком. Так на всех соревнованиях. В России мне дарили и мои портреты, и шоколадки, и куколки эти деревянные разборные. Я всё это невероятно ценю, так что спасибо вам огромное. И да: я ещё обязательно приеду в Россию, чтобы отметить с вами мой уход», — приводит слова француза «Матч ТВ».



31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.