Вирер сыграла на гармошке. Видео
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. На нём итальянка сыграла на гармошке. Запись она сопроводила надписью «спустя 15 лет».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Вирер находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ранее спортсменка признавалась, что ей тяжело даётся вынужденная пауза.
Биатлонный сезон был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов (IBU) решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.
Вирер: употребление вина — хороший способ скоротать время
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