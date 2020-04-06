Вирер сыграла на гармошке. Видео

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в своём «инстаграме» новое видео. На нём итальянка сыграла на гармошке. Запись она сопроводила надписью «спустя 15 лет».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Вирер находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ранее спортсменка признавалась, что ей тяжело даётся вынужденная пауза.

Биатлонный сезон был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов (IBU) решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.