Вирер: употребление вина — хороший способ скоротать время

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, как проводит время, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Я не выходила из дома после возвращения из Финляндии. Как и все другие итальянцы, мы находимся на карантине две недели.
Сейчас у нас складывается странная ситуация. Ничего нельзя делать, просто оставайся дома. На улицу можно выходить лишь в магазин за продуктами. Всё это напоминает какой-то ужасный фильм. Пока неизвестно, сколько ещё придётся сидеть дома. Будет это ещё четыре, шесть или ещё больше недель.
У меня появилось много свободного времени, а дел немного. Я играю в домохозяйку. Конечно, есть более интересные вещи, но пока приходится жить так.
Я готовлю, пью вино, это весело. Вообще, употребление вина — хороший способ скоротать время», — цитирует Вирер Expressen.
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