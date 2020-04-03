Вирер: употребление вина — хороший способ скоротать время

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, как проводит время, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я не выходила из дома после возвращения из Финляндии. Как и все другие итальянцы, мы находимся на карантине две недели.

Сейчас у нас складывается странная ситуация. Ничего нельзя делать, просто оставайся дома. На улицу можно выходить лишь в магазин за продуктами. Всё это напоминает какой-то ужасный фильм. Пока неизвестно, сколько ещё придётся сидеть дома. Будет это ещё четыре, шесть или ещё больше недель.

У меня появилось много свободного времени, а дел немного. Я играю в домохозяйку. Конечно, есть более интересные вещи, но пока приходится жить так.

Я готовлю, пью вино, это весело. Вообще, употребление вина — хороший способ скоротать время», — цитирует Вирер Expressen.