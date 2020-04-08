Драчёв: новому тренерскому штабу сборной план работы надо делать сразу на два года

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о предстоящей работе нового тренерского состава сборной России. Предполагается, что состав тренерского штаба будет утверждён уже 10 апреля.

«План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры.

Сейчас мы рассматривали итоги работы мужской и женской сборных, смотрели, какие изменения необходимы, что можно усовершенствовать. С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее.

Хотелось бы, чтобы тренеры работали как минимум до Олимпийских игр. Нам всем хотелось бы, чтобы на Играх был показан максимально возможный результат», — цитирует Драчёва ТАСС.