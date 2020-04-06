Резцова: с Драчёва надо спрашивать уже после Олимпийских игр

Трёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая биатлонистка Анфиса Резцова поделилась своим мнением о работе главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

«Те люди, которые два года назад голосовали за Драчева, сейчас обгаживают его с ног. Пусть человек отчитается за четырёхлетие. Драчев обещал воплотить свои обещания за четыре года. Ему надо дать доработать, а уже после Олимпийских игр спрашивать с него», — цитирует Резцову «Спорт день за днём».

В завершившемся сезоне российские биатлонисты обновили собственный антирекорд — россияне не попадали на пьедестал на протяжении 28 гонок подряд. Завтра, 7 апреля, состоится заседание исполкома СБР.

Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021 года.