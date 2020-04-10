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Драчёв: вопрос совмещения Польховским позиций мы ещё не обсуждали

Драчёв: вопрос совмещения Польховским позиций мы ещё не обсуждали
Биатлон / Кубок мира 0

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский, которого организация выдвинула на должность главного тренера сборной России, скорее всего, не будет совмещать посты. Об этом сообщил глава СБР Владимир Драчёв.

«Была довольно протяжённая дискуссия по этому поводу. У меня было одно мнение, у разных членов правления свои мнения. В конечном итоге решили оставить должность главного тренера и выдвинуть на неё кандидатуру Польховского. Впрочем, её ещё нужно согласовать с минспортом. Вопрос совмещения Польховским позиций мы ещё не обсуждали.

Сейчас нужно согласовать, проработать тренерский состав сборной. Потому что были разные кандидатуры, в том числе и иностранных специалистов. Вопрос сложный, за ближайшие 10 дней нам следует его проработать», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».

Польховского рекомендовали на должность главного тренера сборной России по биатлону
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