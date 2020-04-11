Драчёв: я категорически против приглашения Королькевича и Кабукова в сборную России
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выступил против включения в тренерский штаб сборной Владимира Королькевича и Роберта Кабукова. На заседании правления СБР большинством голосов Кабукова рекомендовали на пост старшего тренера мужской сборной, а Королькевича — женской.
«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой.
В России много специалистов. Считаю, и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой.
Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год. Мы же стараемся обвинить всех в отсутствии результатов и поменять, толком не разобравшись», — цитирует Драчёва ТАСС.
Драчёв назвал поспешным решение о смене главного тренера сборной России
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