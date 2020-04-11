Фуркад включил Шипулина в число главных соперников в карьере

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о соперниках, с кем ему приходилось конкурировать. Француз, объявивший о завершении карьеры по окончании сезона, назвал в числе главных конкурентов россиянина Антона Шипулина.

«Думаю, Эмиль Хегле Свенсен был главным соперником. Мы с ним находились на пике карьеры в одно и то же время. С 2012 по 2014 год мы раскрыли свой потенциал на 100 процентов. Потом назвал бы Йоханнеса Бё и, возможно, Антона Шипулина», — цитирует Мартена Фуркада L’Equipe.

31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.