Фуркад включил Шипулина в число главных соперников в карьере
Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о соперниках, с кем ему приходилось конкурировать. Француз, объявивший о завершении карьеры по окончании сезона, назвал в числе главных конкурентов россиянина Антона Шипулина.
«Думаю, Эмиль Хегле Свенсен был главным соперником. Мы с ним находились на пике карьеры в одно и то же время. С 2012 по 2014 год мы раскрыли свой потенциал на 100 процентов. Потом назвал бы Йоханнеса Бё и, возможно, Антона Шипулина», — цитирует Мартена Фуркада L’Equipe.
31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.
Фуркад: не беспокоюсь по поводу решения завершить карьеру, хоть и знаю, что буду скучать
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