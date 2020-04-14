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Привалов: сейчас столько грязи в биатлоне, что просто нет слов

Привалов: сейчас столько грязи в биатлоне, что просто нет слов
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший российский биатлонист, экс-тренер сборных России и СССР по биатлону Александр Привалов поделился мнением о текущих событиях в Союзе биатлонистов России (СБР). Ранее стало известно, что организация выдвинула на пост главного тренера сборной Валерия Польховского. Он должен сменить на этой должности Анатолия Хованцева. В то же время глава СБР Владимир Драчёв выступил против специалистов, которых планирует пригласить в тренерский штаб Польховский.

«В моё время мы работали в удовольствие, в радость. А сейчас столько грязи в биатлоне, что просто нет слов. Одни склоки. Поэтому мне не хочется влезать в эти передряги, мне сложно комментировать эти вопросы», — цитирует Привалова ТАСС.

Кандидатуру Польховского должно утвердить Министерство спорта РФ.

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