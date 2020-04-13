Ишмуратова: стиль Польховского — пообещать, а потом не выполнять

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала решение Союза биатлонистов России выдвинуть на пост главного тренера сборной вице-президента СБР Валерия Польховского, который должен сменить Анатолия Хованцева.
«Ничего хорошего от этого возможного назначения не жду. Когда Польховский только был назначен на должность вице-президента, стало понятно, что там начались какие-то интриги. Стиль Валерия Николаевича — пообещать кому-то что-то, а потом это не выполнять. Человек не гнушается ничем.
Сейчас он хочет пригласить зарубежных тренеров Королькевича и Кабукова, русскоговорящих. Но чем они лучше наших? С ними всё можно обсудить, надавить, напрямую обо всём договориться, не прибегая к услугам переводчика?
Нет у нас сейчас таких хороших спонсоров, каким был в своё время Михаил Прохоров. А на маленькую зарплату они вряд ли согласятся, если только Польховский не пообещал им и другой источник доходов, страшно подумать какой… У меня, к сожалению, воспоминания о работе Польховского, о его моральных принципах далеко не самые хорошие. И всё то, что о нём говорит Александр Иванович Тихонов, я только могу подтвердить. Поэтому жаль, конечно, команду. Жаль ребят», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».
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