Доротея Вирер показала «хрустальные глобусы» за сезон-2019/2020

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сообщила, что получила награды за победы в минувшем сезоне. Спортсменка опубликовала фотографии «хрустальных глобусов» за сезон-2019/2020.

«Наконец-то они прибыли. Два пасхальных яйца», — подписала фото итальянка.

Спортсменка в минувшем сезоне выиграла «Большой хрустальный глобус», победив в общем зачёте Кубка мира. Кроме того, итальянка стала лучшей в зачёте масс-стартов.

В настоящее время Вирер находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ранее спортсменка признавалась, что ей тяжело даётся вынужденная пауза.

Биатлонный сезон был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавируса.