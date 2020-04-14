Доротея Вирер показала «хрустальные глобусы» за сезон-2019/2020
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сообщила, что получила награды за победы в минувшем сезоне. Спортсменка опубликовала фотографии «хрустальных глобусов» за сезон-2019/2020.
«Наконец-то они прибыли. Два пасхальных яйца», — подписала фото итальянка.
Спортсменка в минувшем сезоне выиграла «Большой хрустальный глобус», победив в общем зачёте Кубка мира. Кроме того, итальянка стала лучшей в зачёте масс-стартов.
В настоящее время Вирер находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ранее спортсменка признавалась, что ей тяжело даётся вынужденная пауза.
Биатлонный сезон был завершён досрочно. Международный союз биатлонистов решил не проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) из-за пандемии коронавируса.
Вирер сыграла на гармошке. Видео
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