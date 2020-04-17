Юрлова-Перхт выложила ускоренное видео домашней тренировки

Российсксая биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт показала в своём «инстаграме», как можно тренироваться в домашних условиях, когда из-за коронавируса нет возможности полноценно заниматься в зале.



«Добавим ритма» — подписала видео спортсменка.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».



Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции массово отменяют соревнования. Биатлонный сезон был завершён досрочно. В общем зачёте Кубка мира Юрлова-Перхт заняла 17-е место.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2.1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 140 тысяч смертей. Излечилось более 530 тысяч человек.