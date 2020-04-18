Фуркаду по ошибке вручили «Большой хрустальный глобус», полагавшийся Й. Бё

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему «Большой хрустальный глобус», который предназначался норвежцу Йоханнесу Бё. Француз занял второе место в общем зачёте Кубка мира в минувшем сезоне, а Бё стал победителем.
«Хрустальный глобус", который должны были прислать Йоханнесу, отправили мне. А «Малый глобус», который должен был получить я, отправили Бё. Предложил ему оставить всё как есть, но он был не слишком счастлив», — цитирует Фуркада L'Equipe со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме».
31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.
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