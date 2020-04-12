Фуркад: даже если бы я и захотел использовать допинг, не знаю, с кем бы мог связаться
Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, по окончании сезона-2019/2020 объявивший о завершении карьеры, рассказал о своём отношении к допингу.
«Даже если бы я и захотел прибегнуть к запрещённым препаратам на протяжении карьеры, не знаю, с кем бы мог связаться. За десять лет выступлений на самом высоком уровне у меня так и не появилось подходящих контактов.
Моё сообщение направлено родителям, которые по-прежнему считают, что спорт высоких достижений непременно связан с допингом», — цитирует Фуркада L'Equipe.
31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.
Фуркад рассказал, как относится к Логинову, которого отстраняли за допинг
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