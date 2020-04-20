Чемпион мира по биатлону Доминик Ландертингер завершил карьеру в 32 года

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил, что сезон-2019/2020 стал для него последним.

32-летний Ландертингер — четырёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в масс-старте, четырёхкратный призёр чемпионата мира.

«Я благодарен за то, что мне удалось достичь всего этого. Перед последним сезоном я думал, что уже ничего не получится. Моим большим желанием было хорошо завершить карьеру. Благодаря медали в Антхольце я чувствую, что ухожу победителем», — приводит слова биатлониста Laola1.at.

На ЧМ-2020 в Антхольце Ландертингер стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке.

Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно ввиду пандемии коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.