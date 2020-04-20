Чепиков признался, что голосовал против Кабукова и Королькевича

Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал, что голосовал против кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно. Такое решение было принято по итогам заседания правления СБР, во время которого утвердили новый тренерский штаб сборных.
«Решение было принято не единогласно. Лично я голосовал против этих кандидатур. Почему? Я уже объяснял ранее. Сейчас в такой сложной ситуации не хочется выносить всю полемику на публику. Решение было принято, и всё», — приводит слова Чепикова Sport24.
Главным тренером сборной России по биатлону будет Валерий Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорта РФ.
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