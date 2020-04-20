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Шипулин — Ландертингеру: жаль, толком и не зарубились на финишах Кубка мира, ЧМ или ОИ

Шипулин — Ландертингеру: жаль, толком и не зарубились на финишах Кубка мира, ЧМ или ОИ
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонист Антон Шипулин прокомментировал завершение карьеры австрийца Доминика Ландертингера, который был одним из главных соперников россиянина на соревнованиях.

Ранее четырёхкратный призёр Олимпийских игр 32-летний Ландертингер объявил, что сезон-2019/2020 стал для него последним.

«Всю карьеру, начиная с юниоров, гонялись с Ланди бок о бок. Достойнейший из соперников, отличный мужик. Жаль, толком и не зарубились на финишах Кубка мира, ЧМ или ОИ. Очень хотелось бросить вызов одному из лучших финишёров поколения на крупном турнире, но шанса так и не представилось. Ланди, поздравляю с прекрасной карьерой, и всего самого наилучшего в новой жизни после спорта!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.

Чемпион мира по биатлону Доминик Ландертингер завершил карьеру в 32 года
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