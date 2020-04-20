Шипулин — Ландертингеру: жаль, толком и не зарубились на финишах Кубка мира, ЧМ или ОИ

Биатлонист Антон Шипулин прокомментировал завершение карьеры австрийца Доминика Ландертингера, который был одним из главных соперников россиянина на соревнованиях.
Ранее четырёхкратный призёр Олимпийских игр 32-летний Ландертингер объявил, что сезон-2019/2020 стал для него последним.
«Всю карьеру, начиная с юниоров, гонялись с Ланди бок о бок. Достойнейший из соперников, отличный мужик. Жаль, толком и не зарубились на финишах Кубка мира, ЧМ или ОИ. Очень хотелось бросить вызов одному из лучших финишёров поколения на крупном турнире, но шанса так и не представилось. Ланди, поздравляю с прекрасной карьерой, и всего самого наилучшего в новой жизни после спорта!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.
- 20 апреля 2020
-
21:45
-
21:15
-
19:22
-
18:04
-
17:53
-
16:27
-
15:44
-
14:52
-
13:01
-
11:58
-
11:17
-
09:59
-
09:33
- 19 апреля 2020
-
21:57
-
13:08
- 18 апреля 2020
-
19:39
-
15:27
-
12:53
-
12:12
-
10:26
- 17 апреля 2020
-
23:55
-
21:22
-
18:49
-
16:39
-
12:58
-
10:42
-
00:46
- 16 апреля 2020
-
21:02
-
16:07
-
13:00
- 15 апреля 2020
-
23:36
-
20:21
-
20:05
-
17:45
-
17:29