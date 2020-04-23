Драчёв — о штабе Польховского: поднимаю руки и предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв объяснил, почему голосовал против Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые вошли в тренерский штаб Валерия Польховского.

«Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодёжную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера… Посмотрите выступления казахстанской команды — 25-е место в тотале, 75-й ближайший спортсмен. Кого он там натренировал? Вообще, смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера.

Про Владимира Королькевича можно подольше поговорить. Такая же ситуация — 12-е место со сборной Беларуси, потеряли квоту. 1,5 года он там отработал, и мы знаем, что наработал. Стараются ещё по третьему кругу затащить в сборную команду страны. Такие же результаты, плюс ещё допинговые результаты. Кому это надо? Если Министерство спорта смотрит на это сквозь пальцы, и Олимпийский комитет в преддверии ОИ, тогда я поднимаю руки и предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов.

Раз уж Валерий Польховский рвётся показать результат… Он тоже несколько раз показывал его, затем возвращался и опять показывал. О профессионализме тренеров можно разговаривать долго, потому что есть у каждого плюсы и минусы. Но на данный момент самый главный фактор в том, что СБР сейчас не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском. Если мы хотим в этот период вернуться, тогда, пожалуйста, давайте нагнетать тучи над СБР перед Олимпийскими играми. Может, мы и участвовать не хотим в Играх?» — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».