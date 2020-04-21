Драчёв признался, что голосовал против Кабукова и Королькевича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что голосовал против кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно. Напомним, такое решение было принято по итогам заседания правления СБР, во время которого утвердили новый тренерский штаб сборных.
«Конечно, я голосовал против. Точного распределения голосов не могу сказать», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Главным тренером сборной России по биатлону будет Валерий Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорта РФ.
Ранее член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков также признался, что голосовал против кандидатур Кабукова и Королькевича.
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