Драчёв признался, что голосовал против Кабукова и Королькевича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что голосовал против кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно. Напомним, такое решение было принято по итогам заседания правления СБР, во время которого утвердили новый тренерский штаб сборных.

«Конечно, я голосовал против. Точного распределения голосов не могу сказать», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Главным тренером сборной России по биатлону будет Валерий Польховский, чью кандидатуру ранее направили на согласование в Минспорта РФ.

Ранее член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков также признался, что голосовал против кандидатур Кабукова и Королькевича.

Чепиков признался, что голосовал против Кабукова и Королькевича