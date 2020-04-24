Богалий: говоря о допинге, Драчёв берет лопату и закапывает СБР. За снова нужно отвечать

Бывшая российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала слова главы СБР Владимира Драчёва, который вспомнил о прошлых допинговых случаях в командах, которыми руководил новоизбранный старший тренер женской сборной России Владимир Королькевич.



«Мы много разговаривали с Юрием Ганусом (глава РУСАДА. — Прим. «Чемпионата»). И как раз-таки были сильно возмущены последними высказываниями Драчёва и Хованцева в прессе об использовании допинга в биатлоне. Нужно думать, что говоришь, и за свои слова нужно отвечать. Если ты говоришь, что какие-то люди замешаны, они же могут потребовать от тебя доказательства – документы, примеры и так далее. То есть Драчёв сначала говорит, как нам тяжело, и что мы никак не можем восстановиться в правах, а потом берёт лопату и закапывает СБР туда, откуда мы движемся. Вся эта ситуация очень некрасивая, и я бы призвала к ответу и за это в том числе.



Если ты говоришь „А“, говори и „Б“. Получается, что брошена тень на очень большое количество людей. Подобных ситуаций много, и с Ганусом мы проговаривали: пока мы не проведём внутреннее расследование в СБР, ничего двигаться не будет. Поэтому Хованцев и Драчёв до 27 апреля должны предоставить документы правлению по их заявлениям в прессе о допинговых делах. Все наши заявления в прессе отслеживает и IBU, и ВАДА. Мы пытаемся восстановиться и одновременно подливаем масло в огонь, делая такие заявления, тем более со стороны президента СБР. Мы можем обсуждать какие-то вещи внутри, но не в прямом эфире федеральных каналов.



Я много работаю над тем, чтобы наша молодежь по-другому смотрела на биатлон и на своё развитие, а потом всё берётся и сливается одним интервью. Ребята, ну имейте совесть какую-то, что ли? Если вы не следите за словами, то, наверное, стоит вообще перестать разговаривать на эти темы? Это нельзя делать, тем более, если это государственный деятель и депутат Госдумы», — цитирует Богалий «Р-Спорт».

Богалий: коробит, что Драчёв на правлении говорит одно, а прессе – совершенно другое