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Богалий: меня коробит, что Драчёв на правлении говорит одно, а прессе – совершенно другое

Богалий: меня коробит, что Драчёв на правлении говорит одно, а прессе – совершенно другое
Биатлон 0

Бывшая российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала слова главы СБР Владимира Драчёва, который заявил, что не знал о проведении внеочередной выборной конференции организации, которая прошла в четверг, 23 апреля.

«Как же так? Человек на правлении говорит одно, а в прессу – совершенно другое. Меня это коробит.

Сегодняшние его заявления про „не знал“ о конференции — из той же серии. Драчёв был в курсе, обещал подключиться, но потом сослался на семейные проблемы. Уход от звонков, от каких-то решений и комментариев – это не очень красивая история.

Сергей Чепиков был с ним на связи и передавал все решения. Получается, даже тех, кто доверяет Драчёву и поддерживает его, Владимир Петрович подставляет", — цитирует Богалий «Р-Спорт».

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