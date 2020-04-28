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Й. Бё выступил против покупки его любимого футбольного клуба фирмой из Саудовской Аравии

Й. Бё выступил против покупки его любимого футбольного клуба фирмой из Саудовской Аравии
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал возможную покупку английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» инвесторами из Саудовской Аравии. Ранее Бё признался, что болеет за «Ньюкасл».

«Я уже несколько лет ждал, что кто-то приобретёт «Ньюкасл», а у клуба появятся деньги на покупку новых игроков. Когда стало известно о возможном покупателе, я обрадовался. Я рассчитывал, что появится шейх с деньгами и вдохнёт новую жизнь в клуб.

Но сейчас это будет выглядеть так, будто нашёл мешок с деньгами. Это неправильно, мне не нравится, когда репутацию отмывают через спорт. Я бы сказал «нет» такому покупателю», — цитирует Бё TV2.

Суверенный фонд, заинтересованный в покупке «Ньюкасла», возглавляет наследный принц Мухаммед Бен Салман.

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