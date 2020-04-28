Й. Бё выступил против покупки его любимого футбольного клуба фирмой из Саудовской Аравии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал возможную покупку английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» инвесторами из Саудовской Аравии. Ранее Бё признался, что болеет за «Ньюкасл».

«Я уже несколько лет ждал, что кто-то приобретёт «Ньюкасл», а у клуба появятся деньги на покупку новых игроков. Когда стало известно о возможном покупателе, я обрадовался. Я рассчитывал, что появится шейх с деньгами и вдохнёт новую жизнь в клуб.

Но сейчас это будет выглядеть так, будто нашёл мешок с деньгами. Это неправильно, мне не нравится, когда репутацию отмывают через спорт. Я бы сказал «нет» такому покупателю», — цитирует Бё TV2.

Суверенный фонд, заинтересованный в покупке «Ньюкасла», возглавляет наследный принц Мухаммед Бен Салман.