Йоханнес Бё: хочу, чтобы мой сын стал футболистом и играл в чемпионате Англии

Двукратный обладатель Кубка мира в общем зачёте норвежец Йоханнес Бё рассказал, что хочет, чтобы его сын стал профессиональным футболистом. Бё поддерживает английский «Ньюкасл».

«Я хочу, чтобы мой сын стал футболистом и в долгосрочной перспективе мог отправиться в чемпионат Англии. Это моя цель. У меня была мечта стать футболистом и биатлонистом, но я справился только с половиной. Поэтому моя мечта воплотится через сына. Но моя жена сказала, что он не должен болеть за «Ньюкасл», потому что тогда он утратит интерес к футболу к 10 годам (смеётся)», — приводит слова Бё TV2.

Сезон-2019/2020 в Кубке мира по биатлону был завершен досрочно. Из-за пандемии коронавируса был отменён заключительный этап соревнований в Хольменколлене (Норвегия).