«У меня от ветра задралась юбка». Васнецова рассказала, как попала в нелепую ситуацию

Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о нелепых ситуациях, которые случались с ней в жизни.
«Самые нелепые ситуации, в которые я попадала. Однажды летом, на остановке, где было очень много народу, от сильного ветра у меня задралась юбка. Я тогда жутко раскраснелась, а все стояли и смеялись.
Уснула во время массажа. Если бы просто уснула, то бог с ним, но я ведь не могу без приключений. Мне снилось, что я падаю со скалы, и я жутко дёрнулась и двинула локтем массажисту в живот.
Врезалась в прозрачное стекло. Эта самая нелепая ситуация в моей жизни, так как рядом было очень много людей, которые благополучно надо мной посмеялись. Большие зеркальные двери в торговых центрах — это, конечно, очень красиво, но иногда это ещё и очень больно», — написала спортсменка в своём «инстаграме».
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