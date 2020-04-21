«Любовь с первого взгляда». Валерия Васнецова показала свою первую машину

Российская биатлонистка Валерия Васнецова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии со своей первой машиной.

«Моя первая машина! Думаю, что для каждого это было очень памятное событие. И ни одна последующая машина, даже если она гораздо более дорогая и крутая, не оставит такого следа в памяти. А особенно ценно то, что ты сам заработал на эту машину, своим трудом. Не подарили, не купили родители, не упала с неба, а сам!



Как сейчас помню этот день, 29 декабря, когда я выехала из салона на своей «ласточке», так я её называла с первого дня. Это определённо была любовь с первого взгляда. Даже когда она ещё не была моей, я уже знала, что эта машина подходит только для меня, и я на ней уеду! Так и было! Руки тряслись, казалось, что я не дышала, когда ехала по городу.

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Этот пост не хвастовство, наоборот, мотивация! Если у вас есть мечта, стремитесь к ней каждый день. Только не ставьте перед собой мелкие цели, потому что, чем больше цель, тем больше мотивации в её достижении. Не просиживайте свою жизнь зря, добивайтесь желаемого, поверьте, это так классно, и у вас обязательно всё получится», — написала Васнецова.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Валерии Васнецовой.