Васнецова, опубликовавшая факты о себе, рассказала, какие были ложными

Российская биатлонистка Валерия Васнецова подвела итоги собственного конкурса. Ранее спортсменка назвала 12 фактов о себе, предложив подписчикам определить, какие являются ложными.
Оказалось, что неправильными были следующие утверждения: «У меня отличное зрение. Я замужем. До 3-го класса я ходила в музыкальную школу».
Васнецова определила победительницу конкурса и пообещала отправить ей приз.
Минувший биатлонный сезон из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. Организаторы не смогли провести заключительный этап в Хольменколлене (Норвегия). Кроме того, два этапа сезона проходили без зрителей.
22-летняя Васнецова является чемпионкой Универсиады 2019 года в Красноярске. Уроженка Удмуртии также принимала участие в 13 гонках Кубка мира, но медали не завоёвывала.
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