Голиков: за Драчёва проголосуют, может быть, пять федераций

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков, которого временно отстранили от должности после конфликта с президентом организации Владимиром Драчёвым, рассказал о возможных сроках проведения внеочередной отчётно-выборной конференции. На ней может быть избран новый глава СБР.

«Думаю, что летом она-то в любом случае состоится. Надеюсь, что Драчёв покинет свой пост. За него проголосуют, может быть, пять федераций, одна из них – это Ленинградская область, которую он сам же и возглавляет.

Я уже не говорю, что он врёт на каждом шагу, что также известно всем. Это я не своё мнение высказываю, можно у любого спросить.

Однажды из любопытства на досуге я собрал все интервью, которые он давал. С декабря прошлого года. Распечатал их и разложил в ряд. Можете так тоже сделать, и у вас получится очень интересная картина перед глазами», — приводит слова Голикова РИА «Новости».