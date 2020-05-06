Голиков: за Драчёва проголосуют, может быть, пять федераций

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков, которого временно отстранили от должности после конфликта с президентом организации Владимиром Драчёвым, рассказал о возможных сроках проведения внеочередной отчётно-выборной конференции. На ней может быть избран новый глава СБР.
«Думаю, что летом она-то в любом случае состоится. Надеюсь, что Драчёв покинет свой пост. За него проголосуют, может быть, пять федераций, одна из них – это Ленинградская область, которую он сам же и возглавляет.
Я уже не говорю, что он врёт на каждом шагу, что также известно всем. Это я не своё мнение высказываю, можно у любого спросить.
Однажды из любопытства на досуге я собрал все интервью, которые он давал. С декабря прошлого года. Распечатал их и разложил в ряд. Можете так тоже сделать, и у вас получится очень интересная картина перед глазами», — приводит слова Голикова РИА «Новости».
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