Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Голиков: за Драчёва проголосуют, может быть, пять федераций

Голиков: за Драчёва проголосуют, может быть, пять федераций
Биатлон / Кубок мира 0

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков, которого временно отстранили от должности после конфликта с президентом организации Владимиром Драчёвым, рассказал о возможных сроках проведения внеочередной отчётно-выборной конференции. На ней может быть избран новый глава СБР.

«Думаю, что летом она-то в любом случае состоится. Надеюсь, что Драчёв покинет свой пост. За него проголосуют, может быть, пять федераций, одна из них – это Ленинградская область, которую он сам же и возглавляет.

Я уже не говорю, что он врёт на каждом шагу, что также известно всем. Это я не своё мнение высказываю, можно у любого спросить.

Однажды из любопытства на досуге я собрал все интервью, которые он давал. С декабря прошлого года. Распечатал их и разложил в ряд. Можете так тоже сделать, и у вас получится очень интересная картина перед глазами», — приводит слова Голикова РИА «Новости».

Голиков: денег у СБР нет и не было. Эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020