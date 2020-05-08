Союз биатлонистов России погасил задолженности по зарплате

Союз биатлонистов России погасил все долги по заработной плате перед сотрудниками.

Задолженность Союза составляла около 2 млрд рублей. «Долги погашены перед сотрудниками офиса, для которых работа в СБР является основным источником дохода. Перед некоторыми сотрудниками задолженность составляла полгода», — приводит ТАСС слова представителя организации.

9 апреля правления СБР наделило полномочиями по контролю коммерческой деятельности организации первого вице-президента организации Алексея Нуждова. Именно он отвечал за погашение задолженности.