Норвежские власти приступили к расследованию дела бывшего президента IBU Бессеберга
Национальный орган по расследованиям и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии приступил к расследованию дела о коррупции бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, сообщает TV2.
Его и бывшего генерального секретаря IBU Николь Рёш подозревают в коррупции. В апреле 2018 года полиция проводила обыски в штаб-квартире организации в Зальцбурге (Австрия). Расследование было связано со случаями возможного сокрытия применения запрещённых препаратов российскими спортсменами.
В ходе расследования прокуратура Австрии передала часть дела властям Австрии. Теперь страны будут вести работу совместно. Пока норвежские власти не раскрывают детали в интересах следствия.
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