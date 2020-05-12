Процесс восстановления прав СБР будет обсуждаться на исполкоме IBU в июне

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на следующем заседании, которое состоится 6-7 июня, обсудит процесс восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.
На заседании будет заслушан отчёт рабочей группы, которая отслеживает приведение деятельности СБР в соответствие с выдвинутыми IBU критериями.
Права СБР были ограничены в конце 2017 года. Причиной стали многочисленные допинговые скандалы, в которых были замешаны российские спортсмены. Из-за ограничений Россия не может проводить турниры под эгидой IBU, а также иметь своих представителей в организации.
В следующий раз конгресс IBU может рассмотреть вопрос возвращения статуса СБР осенью 2020 года, когда будет проходить заседание исполкома в Праге (Чехия).
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