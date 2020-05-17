Замглавы РУСАДА — о Логинове: извиняться – это не наша практика

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала мнение о необходимости извинений биатлониста Александра Логинова за его допинговое прошлое.
«Мне Логинова очень жалко. Формально он сейчас ни в чём не виноват. Он соревновался, нарушил правила, сильно нарушил, это ведь не загрязнённое питание, а инъекция, отбыл дисквалификацию и имеет право выступать. Но вот приведу пример – ты обманул жену и молчишь. А она ждёт, что ты что-то скажешь про это. Мол, извини, я не подумал, имел другие намерения. А ты молча ходишь. Наверное, это не способствует восстановлению хороших отношений внутри семьи.
Извиняться — это вообще не наша практика. У нас либо заговор, либо и так сойдёт. У нас прикинутся гусеницей, которая замирает и в веточку превращается. У нас я знаю только одного парня – это грузин, он играл в регби-7, был дисквалифицирован за анаболический стероид. Он сам подошёл ко мне на одном мероприятии и сказал: «Маргарита, если бы вы знали, как я раскаиваюсь, как мне стыдно. Я подвёл команду, я дурак».
Больше я не знаю у нас тех, кто бы сказал, что был не прав. Почему они слабые такие, трусы? Мне Логинова из-за этого жаль, он классный спортсмен. Но если у него такая психологическая слабость… Чем больше времени проходит, тем страннее будет выглядеть, если он скажет товарищам или соперникам: «Парни, я был не прав». Но, наверное, это всё-таки не так легко. Но я убеждена, что сознаться – это сила, а не слабость», – рассказала Пахноцкая в прямом эфире YouТube-канала МИТЬКoff.
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