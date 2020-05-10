Кузьмина: меня изнутри раздирало, когда Логинов победил на чемпионате мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина выразила мнение, что лидеру сборной России, чемпиону мира Александру Логинову нужно рассказать о своём допинговом прошлом, и подсказала, как это лучше сделать.

«Я по-человечески понимаю Сашку. Знаю этого парня, помню, как он попал в команду. Ещё до того, как он вышел на элитный уровень, видно было, как он любит своё дело и отдаёт ему всего себя. Честно, я была удивлена, как он сумел выиграть на чемпионате мира, несмотря на огромное давление на психику, и всё, что происходило с ним потом… Меня изнутри раздирало в тот момент. Так хотелось позвонить, написать ему. А с другой стороны, думала, может, всё же не стоит.

Мы не общаемся настолько близко, чтобы я ему что-то советовала. А непрошеным советом можно только навредить. А Сашке и так, думаю, навредили уже многие. Скажу только, что для себя я использовала такую тактику. Прежде чем выйти к людям, под камеры, с рассказом о какой-то сложной ситуации, нужно сначала взять лист бумаги и написать для себя всё, как было. Потом подчеркнуть, что важно сказать, о чём никому знать не надо, и обязательно понять, что люди хотят от тебя слышать. Часто это не совсем та правда, которую ты собирался сказать изначально.

Нужно ли Логинову рассказать, как всё было с допингом? Мне кажется, если Саша не разрешит этот момент, дальше ему будет ещё сложнее психологически. Я вообще не понимаю, как он умудряется справляться со стрельбой на фоне всех этих проблем. Всё-таки он таскает за собой этот неприятный багаж уже несколько лет после своего возвращения. На мой взгляд, важно уметь быть борцом не только на трассе, но и в жизни», — приводит слова Кузьминой «Спорт-экспресс».