Касперович высказался о смене тренерского штаба сборной России

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, признался, что его не заботит смена тренерского штаба сборной России. Ранее было объявлено, что Валерий Польховский будет назначен главным тренером сборной, он заменит Анатолия Хованцева. Помогать Польховскому будут Роберт Кабуков и Александр Королькевич. Кандидатуры новых тренеров должно утвердить Министерство спорта.

«Непонятная ситуация с тренерами? Честно говоря, это не самый важный вопрос для нас. Мы готовы найти понимание с любыми тренерами. Программа подготовки готова, мы понимаем, что в этом сезоне чемпионат мира будет также в условиях среднегорья. В Поклюке сложный рельеф и сложная трасса. Нам главное, чтобы разрешили сейчас передвижение.

Пока нет опасений, что соперники Логинова получат преимущество. Сегодня он в полном объёме делает запланированную работу и всё идёт без срывов. Теперь главное — продолжить полноценную подготовку в июне с возможностью спаррингов. Кого-то из спортсменов мы планируем привлечь на этот сбор. Пока не буду озвучивать конкретные кандидатуры», — цитирует Касперовича News.ru.