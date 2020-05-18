Касперович — об обысках у Логинова: дело не в вещах, а в том, чтобы это не повторилось

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что его подопечному так и не вернули личные вещи, изъятые во время обыска в Италии.
Во время чемпионата мира, проходившего в Антхольце, в номере Логинова прошёл обыск. Позже стало известно, что формальным поводом для следственных действий стало использование Касперовичем чужой аккредитации.
«Ничего не вернули. В Италии всё стоит, и им сейчас не до нас. В Москве встречусь с адвокатами, но мы понимаем, что Италия попала в сложнейшую ситуацию и им просто сейчас не до нас. Дело не в вещах, а в том, чтобы разобрались в этой ситуации и в следующий раз она не повторилась. Пока всё стоит на месте, но, думаю, в июне буду владеть ситуацией и связываться с адвокатами в Италии, которые расскажут нам о продолжении этого дела», — цитирует Касперовича News.ru.
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