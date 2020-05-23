Норицын: в сборную Болгарии иду не за деньгами. Выгоду никакую не ищу

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын, который после окончания контракта с Союзом биатлонистов России начнёт работать со сборной Болгарии, рассказал, как возник вариант переезда в другую страну.

«Как возник вариант с Болгарией? Касперович подошёл ко мне с таким предложением в Антхольце, на чемпионате мира. Тогда уже была информация, что Драчёв не хочет видеть меня в сборной России. Первый разговор состоялся именно там. Была большая пауза для того, чтобы подумать. Хотелось остаться здесь. Ждал каких-то изменений, что меня увидят в роли одного из тренеров сборной. Мой контракт действует до 31 мая. Но решилось всё буквально пару дней назад.

Пока что нет контракта с болгарами. Это договорённость. Пока что всё в стадии урегулирования. Как только мы сможем туда выехать, все эти моменты утрясутся. Будет объединённая команда женщин и мужчин. Касперович будет в роли главного тренера. Не стал бы делать отличий, кто будет отвечать за стрелковую и функциональную части. Всё будет как в других европейских командах. Буду ли я получать там больше или меньше, чем в России? Я иду не за деньгами. Выгоду никакую не ищу. Думаю, что зарплата будет меньше, чем в России.

Предварительно Владимир Илиев и Красимир Анев дали согласие на работу с нами. Это лидеры, которые на слуху. Женская команда очень молодая. Это юниорки и первый год после. Мужская — более взрослая. Стоит задача подойти к Олимпиаде с этим составом и помочь им реализовать себя там. На прошлом чемпионате мира Илиев был с медалью. Почему бы не повторить этот успех на Олимпийских играх?» — цитирует Норицына «Матч ТВ».