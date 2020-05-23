Норицын: не считаю Болгарию шагом назад. Бьорндален уехал в Китай, и для него это вызов

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын, который после окончания контракта с Союзом биатлонистов России начнёт работать со сборной Болгарии, рассказал о ближайших планах и отношении к этой работе.



«Договорённость о контракте на два сезона. Душой я ещё здесь. Есть неопределённость. Когда сможем приступить к работе? Время идёт, уже май заканчивается. Нужно было давно начать работать. Надо делать всё экстренно. Пока нет никаких чатов со спортсменами. Сначала надо, чтобы нас представили команде. Нет ощущения, что это шаг назад. Уже говорил, что могу работать даже в регионе. Почему должна быть именно команда из топ-5? Бьорндален уехал в Китай. Для него это вызов, а не шаг назад.



Гипотетический переворот в СБР, после которого меня попросят вернуться назад? Никогда не говори «никогда». Всякое в жизни бывает. Пока у меня есть договорённость с Касперовичем. Мы дали сборной Болгарии положительный ответ», — цитирует Норицына «Матч ТВ».

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