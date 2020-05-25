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Мужская сборная Норвегии начала подготовку к сезону

Мужская сборная Норвегии начала подготовку к сезону
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежские биатлонисты начали первый тренировочный сбор в Хольменколлене. Норвежец Ветле Шостад Кристианссен выложил фото сборов. На тренировках спортсмены занимаются на лыжероллерах.

В основной команде норвежской сборной тренируются обладатель «Большого хрустального глобуса» прошлого сезона Йоханнес Бё, его брат Тарьей Бё, а такжен Кристианссен, Стурла Лагрейд, Йоханнес Дале и Эрленд Бьонтегорд.

«Первый сбор в этом году. И мы ещё никогда не были так синхронизированы», — подписал фото Кристианссен.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» норвежского биатлониста.

Прошлый сезон Кубка мира был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы отменили последний этап, проходивший в Хольменколлене.

Тарьей Бё стал лучшим среди членов сборной Норвегии в соревновании по бегу, Йоханнес — 3-й
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