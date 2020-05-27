Губерниев высказался о кандидатурах Каминского и Шашилова на пост старших тренеров сборной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном назначении старшими тренерами сборной России по биатлону Юрия Каминского и Михаила Шашилова.



«Итак, старшие тренеры сборной России по биатлону — Юрий Каминский и Михаил Шашилов! Я же говорил про сюрпризы…



Шашилов, наставник из Свердловской области, давно созрел для национальной команды. Будет отвечать за женщин, личный наставник Светланы Мироновой, подготовивший в минувшем сезоне неоднократную чемпионку мира среди юниоров Настю Шевченко! Знающий всё про горную подготовку и умеющий многое!



Юрий Каминский, великий коуч лыжников — спринтеров, сотворивший Крюкова, Панжинского, Петухова, целую плеяду грандиозных лыжебежцев!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Источник: на должность старших тренеров сборной России рекомендованы Шашилов и Каминский