Губерниев высказался о кандидатурах Каминского и Шашилова на пост старших тренеров сборной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном назначении старшими тренерами сборной России по биатлону Юрия Каминского и Михаила Шашилова.
«Итак, старшие тренеры сборной России по биатлону — Юрий Каминский и Михаил Шашилов! Я же говорил про сюрпризы…
Шашилов, наставник из Свердловской области, давно созрел для национальной команды. Будет отвечать за женщин, личный наставник Светланы Мироновой, подготовивший в минувшем сезоне неоднократную чемпионку мира среди юниоров Настю Шевченко! Знающий всё про горную подготовку и умеющий многое!
Юрий Каминский, великий коуч лыжников — спринтеров, сотворивший Крюкова, Панжинского, Петухова, целую плеяду грандиозных лыжебежцев!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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