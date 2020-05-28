Васильев раскритиковал приглашение Каминского на пост тренера сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что приглашение на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону Юрия Каминского, который ранее работал с лыжной сборной, является ошибкой.
«Я плохо отношусь к кандидатуре Каминского на пост старшего тренера. У него вообще нет опыта работы в биатлоне. Это приблизительно то, как если бы тренера из горных лыж поставили в сборную по лыжным гонкам. Общее только то, что в обоих видах спорта есть палки и лыжи, но в остальном это совершенно разные дисциплины.
Если бы Юрия назначили вторым тренером, я бы ещё понял. Но старшим – это ошибка. Как он будет управлять тренировочным процессом, если он не знает методик биатлона?
По Шашилову (которого пригласили на пост тренера женской сборной. — Прим. «Чемпионата») могу сказать, что своей работой в последние годы он заслужил место в сборной. У Михаила есть достойные воспитанницы, есть результаты. Но я не вижу его в качестве старшего тренера. Он уже довольно возрастной специалист, но никогда не управлял коллективами уровня национальной сборной», — приводят слова Васильева «Известия».
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