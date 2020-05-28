Польховский: мне не очень удобно перед Кабуковым и Королькевичем. Они остались ни с чем

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский прокомментировал предложение сделать Юрия Каминского и Михаила Шашилова тренерами мужской и женской сборных по биатлону соответственно.
Напомним, ранее был утверждён другой состав тренеров, в соответствии с которым мужскую команду должен был возглавить Роберт Кабуков, а женскую — Владимир Королькевич. Вчера, 27 мая, правление СБР отказалось от этого варианта.
«Я законопослушный человек, решение, принятое правлением, имеет силу. Как они сформировали, пусть так и будет.
Мне не очень удобно перед Кабуковым и Королькевичем. Я связался с ними и извинился, что так получилось. Обычно такие вопросы в зимних видах спорта обсуждаются на чемпионате мира. Как мы видим, наши болгарские друзья провели разговор с Касперовичем и Норицыным (они будут работать в сборной Болгарии. — Прим. «Чемпионата») ещё в Италии на чемпионате.
Королькевич и Кабуков имели ряд предложений от других команд, но они отказались ради работы в России. Теперь мне пришлось извиниться. Получается, что сейчас они остались ни с чем. Они только пожелали удачи новому тренерскому составу», — цитирует Польховского «Р-Спорт».
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