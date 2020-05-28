Драчёв: моя концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о структурных перестановках в организации.
«Предлагаемая мною концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной как таковой, но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Поэтому вопрос пока открытый, будем думать над этим.
Но принято однозначное решение, чтобы ввести должность начальника команды, на которого возложим все организационные моменты. Кандидатура уже есть, и она согласована», — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее глава СБР заявил о готовности совмещать нынешний пост с должностью главного тренера сборной России.
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