Драчёв: моя концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о структурных перестановках в организации.



«Предлагаемая мною концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной как таковой, но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Поэтому вопрос пока открытый, будем думать над этим.



Но принято однозначное решение, чтобы ввести должность начальника команды, на которого возложим все организационные моменты. Кандидатура уже есть, и она согласована», — цитирует Драчёва ТАСС.



Ранее глава СБР заявил о готовности совмещать нынешний пост с должностью главного тренера сборной России.