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Драчёв: моя концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной России

Драчёв: моя концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о структурных перестановках в организации.

«Предлагаемая мною концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной как таковой, но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Поэтому вопрос пока открытый, будем думать над этим.

Но принято однозначное решение, чтобы ввести должность начальника команды, на которого возложим все организационные моменты. Кандидатура уже есть, и она согласована», — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее глава СБР заявил о готовности совмещать нынешний пост с должностью главного тренера сборной России.

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