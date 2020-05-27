Драчёв заявил о желании совмещать посты президента СБР и главного тренера сборной

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил о готовности совмещать нынешний пост с должностью главного тренера сборной России.



«С большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера. Думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Было бы правильно совместить всё в одном лице, и я, в принципе, готов.



Выдвигалась ли моя кандидатура на заседании совета правления СБР? Сергей Чепиков это произносил, но на данный момент мы эту мысль не продвигаем. На мой взгляд, власть должна быть в одних руках. Должна быть вертикаль. В том, что происходит сейчас, нужны изменения. Их надо откорректировать и провести изменения в работе Союза биатлонистов России», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».



Напомним, контракт действующего главного тренера сборной Анатолия Хованцева истекает 31 мая.

Губерниев: по моей информации, главного тренера сборной России по биатлону пока не будет