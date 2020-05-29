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Слепов — о Каминском: почти все, кто попадал в его команду, показывали отличные результаты

Слепов — о Каминском: почти все, кто попадал в его команду, показывали отличные результаты
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Алексей Слепов поделился мыслями о возможном назначении на пост старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Ранее он работал исключительно в лыжных гонках.

«Знаю всех тренеров. Это опытные специалисты. С Каминским Юрием Михайловичем не тренировался. Я наблюдал, как он тренировал Никиту Крюкова, Алексея Петухова и других ребят. Почти все, кто попадал в его команду, показывали отличные результаты.

Я тренировался под руководством Серея Идинова и Сергея Белозёрова. Они очень начитанные, умные и открытые к новому тренеры. С ними можно и в шахматы поиграть, и новые методики обсудить. С Алексеем Волковым тренировались вместе, проводили много времени в обсуждении тренировочных процессов и методик. Он очень интересный и творческий человек. Удачи им всем. Посмотрим, что будет в этом сезоне! — написал Слепов в своём „инстаграме“.

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